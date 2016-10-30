 Galatasaray ara vermedi – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Galatasaray ara vermedi

    Galatasaray ara vermedi

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 4 Kasım Cuma günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Süper Lig'de dün Adanaspor deplasmanında 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalıştı.

    Isınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanı sarı-kırmızılı futbolcuların daha sonra rakipsiz hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın dar alanda dörde dört yüksek tempolu çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

    Antrenmanda, Adanaspor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

    Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:24
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