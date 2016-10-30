Galatasaray ara vermedi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 4 Kasım Cuma günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Isınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanı sarı-kırmızılı futbolcuların daha sonra rakipsiz hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın dar alanda dörde dört yüksek tempolu çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Antrenmanda, Adanaspor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:24
- Balkonlar aynı loca gibiydi
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Creasy En düşük bilet fiyati 86 lira
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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Creasy Çok kızdık her sene şampiyon olan avrupadan hiç men edilmeyen bjk başkanına çok kızdı
- Gönül ortayı unuttu
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Sneijder_W Gören de kupanıza Galatasaray el koydu sanacak. Parasıyla iki oyuncunuzu aldık diye ne bu kin. Viraj dönen Febe otobüsünün şoförüne pompalı ile ateş etmiş olmasaydınız sana güzel bir cevap verirdim de Trabzon'a saygımdan sana bir şey demeyeceğim.
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