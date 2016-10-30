 Derdiyok kayıplarda – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Derdiyok kayıplarda

    Derdiyok kayıplarda
    Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada 11 şut çeken 5 gol bulan , son 4 hafta ise kayıplarda. En son Beşiktaş'a gol atan Eren, son 4 haftada 17 şut çekmesine rağmen fileleri havalandıramadı. 4 haftadır golü unutan Eren Derdiyok'un geçen hafta Trabzonspor derbisinde son saniyedeki röveşatası direkte patlamıştı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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