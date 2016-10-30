Derdiyok kayıplarda
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:37
- Eskide kaldı
Toplam 2
Yorum
oynamadılar aziz başkandan başka masum bir kişi bile yok. milyonlar al ama verdikleri performansa bak. bir futbol takımının bütün oyuncuları mı döküntü olur. napsın aziz başkan. formayı sırtına çekip takıma mı katılsın. takımdan gitmesi gereken başkan değil, oyuncular.
- Eskide kaldı
Toplam 2
Yorum
FB elbette FB taraftari takimina üzülmez. ama sen koskoca Fenerbahce'yi babanin ciftligi gibi yönetip Azizbahce'ye cevirdin!
- Fener'de neşeli idman
Toplam 1
Yorum
açık ara karabük karabük fenerbahçeye maç vermez. zor maç olur, karabük alır. yani fenerbahçe için zor maç olur.
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