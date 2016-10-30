Cimbom oynadı şutu Adana çekti

G.Saray, maçın ilk yarısında bal yapmayan arı gibiydi. 45 dakika sonunda yüzde 70'e 30 gibi büyük farkla topa sahip olmasına karşın sarı-kırmızılı ekip sadece 5 şut çekebildi. Buna karşılık ev sahibi topla kontrol etmese de 7 şut ile gol aradı. İkinci yarı da farklı değildi. Topa yüzde 65 sahip olan Cimbom, 90 dakikayı 5'i isabetli 13 şutla tamamlarken Adana da 3'ü isabetli 12 şut çekti.