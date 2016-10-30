 Cimbom oynadı şutu Adana çekti – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Cimbom oynadı şutu Adana çekti

    Cimbom oynadı şutu Adana çekti
    G.Saray, maçın ilk yarısında bal yapmayan arı gibiydi. 45 dakika sonunda yüzde 70'e 30 gibi büyük farkla topa sahip olmasına karşın sarı-kırmızılı ekip sadece 5 şut çekebildi. Buna karşılık ev sahibi topla kontrol etmese de 7 şut ile gol aradı. İkinci yarı da farklı değildi. Topa yüzde 65 sahip olan Cimbom, 90 dakikayı 5'i isabetli 13 şutla tamamlarken Adana da 3'ü isabetli 12 şut çekti.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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