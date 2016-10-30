 Cavanda kulübedeydi – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Cavanda kulübedeydi

    Cavanda kulübedeydi
    Riekerink, 1-0 yenildikleri Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Wesley Sneijder'i tedbir amacıyla kadroya almayan Riekerink, Luis Cavanda'yı ise yedek soyundurdu. Adanaspor maçında bu futbolcuların yerine Yasin Öztekin ve Sabri Sarıoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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