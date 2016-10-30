Cavanda kulübedeydi

Riekerink, 1-0 yenildikleri Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Wesley Sneijder'i tedbir amacıyla kadroya almayan Riekerink, Luis Cavanda'yı ise yedek soyundurdu. Adanaspor maçında bu futbolcuların yerine Yasin Öztekin ve Sabri Sarıoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.