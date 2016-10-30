 ‘Bruma’ya önlem aldık’ – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    ‘Bruma’ya önlem aldık’

    ‘Bruma’ya önlem aldık’
    Adanaspor'un hocası Jurcic, taktiksel olarak maçtan memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu: Konsantrasyonumuzu 90 dakikaya yayamıyoruz. Sonucu bireysel bir hata belirledi. Girdiğimiz pozisyonları bitirmekte zorlanıyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım. Bruma'ya karşı önlem aldık. Çünkü en büyük tehlike oradan gelecekti.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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