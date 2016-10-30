‘Bruma’ya önlem aldık’

Adanaspor'un hocası Jurcic, taktiksel olarak maçtan memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu: Konsantrasyonumuzu 90 dakikaya yayamıyoruz. Sonucu bireysel bir hata belirledi. Girdiğimiz pozisyonları bitirmekte zorlanıyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım. Bruma'ya karşı önlem aldık. Çünkü en büyük tehlike oradan gelecekti.