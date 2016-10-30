 Bolt’a sarı kart cezası! – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Bolt’a sarı kart cezası!

    Bolt’a sarı kart cezası!

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta kart gören cezalı duruma düştü.

    Galatasaray'ın son 7 haftadaki en çok koşan ismi olan , Adanaspor karşısında cezalı duruma düştü. 8. Haftada 4. sarı kartını gören başarılı futbolcu, Başakşehir maçında yerini alamayacak. 60. dakikada, teknik direktör Riekerin'in kenara aldığı Tolga Ciğerci bu sezon ilk kez oyundan alındı ve 90 dakikayı tamamlayamadı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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