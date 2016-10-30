Biz profesyoneliz

“Bu maçla bir ilgisi yok ama kızlarımın ikisi de okuyor ve çalışıyor. Birçok kulüpte çalıştım. Biz aktörleriz, bir ekibiz... Oyuncularıma mütevazı olmalarını öğretiyorum”

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Adanaspor galibiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısında ilginç bir soruyla karşılaştı... Kızının garson olarak çalışıp-çalışmadığı sorulan Hollandalı teknik adam, "Kızlarım okuyor ve çalışıyor. Bu maçla bir ilgisi yok olmadı ama ikisi de okuyar ve çalışıyor. Ben bir çok kulüpte çalıştım. Profesyoneliz, biz aktörleriz... Oyuncularıma mütevazı olmalarını öğretiyorum. Biz bir ekibiz" cevabını verdi. Riekerink, maçla ilgili değerlendirmesini ise şöyle yaptı: "Skor iyi ama oyundan memnun değilim. Özellikle ilk 45 dakikadaki oyunumuz kötüydü. Geçen hafta Trabzonspor'a karşı oynadığımız oyundan memnundum ama sonuç hepimizi üzmüştü. Türkiye Ligi'nde skorlar böyle kısır olabiliyor.



BİR SİLAH LAZIM

Böyle karşılaşmalarda kapanan rakiplere karşı bir silah bulup kapandıkları zaman bir anda vurmamız lazım. Bruma gibi bir oyuncuyu bulmak zor. Birebirde iyi adam geçiyor, top kayıpları normal. Maçtan çıkarken yaptığı tepki nedeniyle yarın (bugün) Yasin ile konuşacağım."