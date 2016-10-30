Bir tek Sabri Reyiz

Adanaspor'un küme düşmesi nedeniyle 12 yıldır karşı karşıya gelemeyen iki takımda değişmeyen tek isim Sabri oldu. 12 yıl önce G.Saray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmada milli yıldız 64. dakikada oyuna girmişti. O gün 20 yaşında genç bir isim olan Sabri dün ise 32 yaşında Galatasaray'ın 11'inde sahaya çıktı. Sergilediği performansla Cavanda'dan formayı alan Sabri başarılı bir performans sergiledi.