 Bir tek Sabri Reyiz – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Bir tek Sabri Reyiz

    Bir tek Sabri Reyiz
    Adanaspor'un küme düşmesi nedeniyle 12 yıldır karşı karşıya gelemeyen iki takımda değişmeyen tek isim Sabri oldu. 12 yıl önce G.Saray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmada milli yıldız 64. dakikada oyuna girmişti. O gün 20 yaşında genç bir isim olan Sabri dün ise 32 yaşında Galatasaray'ın 11'inde sahaya çıktı. Sergilediği performansla Cavanda'dan formayı alan Sabri başarılı bir performans sergiledi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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