 Basketbolda sınıfta kaldılar – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Basketbolda sınıfta kaldılar

    Basketbolda sınıfta kaldılar
    Geçen sezon Avrupa Kupası'nı kazanan G.Saray Odeabank, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta yenilip beklenenin altında kaldı. Sarı-kırmızılılar, ilk 4 haftada potasında en fazla sayı gören takım olarak dikkati çekiyor. 346 sayı atarken rakiplerin 395 sayısına engel olamadı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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