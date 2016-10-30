Basketbolda sınıfta kaldılar

Geçen sezon Avrupa Kupası'nı kazanan G.Saray Odeabank, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta yenilip beklenenin altında kaldı. Sarı-kırmızılılar, ilk 4 haftada potasında en fazla sayı gören takım olarak dikkati çekiyor. 346 sayı atarken rakiplerin 395 sayısına engel olamadı.