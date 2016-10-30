 Başkan yine yok – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Başkan yine yok

    Başkan yine yok
    Bu sezon deplasman müsabakalarına gitmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana'da da yoktu... Beşiktaş ile Vodafone Arena'da oynanan derbinin dışında sarı-kırmızılıların konuk olduğu hiçbir karşılaşmaya gitmeyen Dursun Özbek, dün akşam da takımının kazandığı mücadeleyi TV karşısında izledi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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