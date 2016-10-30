Başkan yine yok

Bu sezon deplasman müsabakalarına gitmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana'da da yoktu... Beşiktaş ile Vodafone Arena'da oynanan derbinin dışında sarı-kırmızılıların konuk olduğu hiçbir karşılaşmaya gitmeyen Dursun Özbek, dün akşam da takımının kazandığı mücadeleyi TV karşısında izledi.