 Barça’dan Cumhuriyet bayramı mesajı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Barça’dan Cumhuriyet bayramı mesajı

    Barça’dan Cumhuriyet bayramı mesajı

    Arda’nın formasını giydiği Barcelona dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel bir video yayınladı.

    Barcelona'nın dün Türkiye için anlamlı bir mesajı vardı... Arda Turan'ın da formasını giydiği Katalan ekibi, yayınladığı viedo ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Barça'nın resmi Türkçe twitter hesabından yayınlanan videoda; Arda ile birlikte Denis Suarez, Andre Gomez, Aleix Vidal ve Rafinha yer alıyor.

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    Arda'nın, "Selam millet, beklenen gün geldi. Size öğrettiğim gibi yapın" çağrısıyla başlayan videoda diğer futbolcular sırasıyla Türkçe şu sözleri sarfetti: Suarez, "Dünyadaki tüm Barça taraftarları adına", Gomes, "Tebrikler Türkiye", Vidal, "Cumhuriyet Bayramı'nın tadını çıkarın", Rafinha, "Nasıldı Arda? Doğru yaptık mı?"
    Son olarak tekrar söze giren Arda'nın, "Aferin çocuklar, istediğim gibi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Türkiye" sözüyle video sona erdi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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