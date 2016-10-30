Balkonlar aynı loca gibiydi

Adanalı futbolseverler maçı 5 Ocak Stadı'nın çevresinde bulunan ve sahayı net biçimde gören çok sayıdaki binadan izlediler. Balkonları dolduran vatandaşlar mücadeleyi çay, kahve içerek takip ederken, balkonlar adeta locayı andırıyordu. Maçı statta ise 9 bin 600 kişi izledi.