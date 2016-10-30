 Balkonlar aynı loca gibiydi – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Balkonlar aynı loca gibiydi

    Balkonlar aynı loca gibiydi
    Adanalı futbolseverler maçı 5 Ocak Stadı'nın çevresinde bulunan ve sahayı net biçimde gören çok sayıdaki binadan izlediler. Balkonları dolduran vatandaşlar mücadeleyi çay, kahve içerek takip ederken, balkonlar adeta locayı andırıyordu. Maçı statta ise 9 bin 600 kişi izledi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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