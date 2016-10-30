29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Adana'da da yaşandı. Karşılaşma öncesinde 5 Ocak Stadı'nda Gençlik Marşı çalındı, tribünlerde Türk bayrakları ve "Cumhuriyetimizin 93. yılı kutlu olsun" pankartı açıldı. Maça gelen taraftarlar da "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırarak tempo tuttular.