Tolga Ciğerci kart sınırında
Aslan'ın bu sezon en formda ve istikrarlı futbolcusu olan Tolga Ciğerci kart sınırında. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bugünkü Adana maçında kart görmesi halinde Başakşehir karşılaşmasında formasına uzak kalacak.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
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FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Tolga Ciğerci kart sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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