 Tolga Ciğerci kart sınırında – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Tolga Ciğerci kart sınırında

    Tolga Ciğerci kart sınırında
    Aslan'ın bu sezon en formda ve istikrarlı futbolcusu olan Tolga Ciğerci kart sınırında. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bugünkü Adana maçında kart görmesi halinde Başakşehir karşılaşmasında formasına uzak kalacak.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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