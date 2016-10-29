 Sneijder ve H.Balta yok – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sneijder ve H.Balta yok

    Sneijder ve H.Balta yok
    Cimbom'un Adana maçı kamp kadrosu belirlendi. Buna göre teknik direktör Jan Olde Riekerink, hafif sakatlıkları olduğu için riske etmek istemediği Wesley Sneijder ve Hakan Balta'yı kadroya dahil etmedi. Hamit Altıntop da kadroda yer almadı. Aslan, Sneijder'siz bu sezon Ankara'da G.Birliği'ni yense de o sahadayken yüzde 61 olan galibiyet oranı yokluğunda yüzde 39'a kadar düşüyor.

    SEMİH BİR ADIM ÖNDE
    Hakan Balta'nın yokluğunda Trabzon maçında Semih Kaya oynamıştı. Bugünkü mücadele öncesi Hakan Balta yine kadroya dahil edilmedi. Yerine yine Semih'in oynaması, Türkiye Kupası maçında forma giyen Serdar Aziz'in yedek oturması bekleniyor.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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