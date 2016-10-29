Sneijder ve H.Balta yok
Cimbom'un Adana maçı kamp kadrosu belirlendi. Buna göre teknik direktör Jan Olde Riekerink, hafif sakatlıkları olduğu için riske etmek istemediği Wesley Sneijder ve Hakan Balta'yı kadroya dahil etmedi. Hamit Altıntop da kadroda yer almadı. Aslan, Sneijder'siz bu sezon Ankara'da G.Birliği'ni yense de o sahadayken yüzde 61 olan galibiyet oranı yokluğunda yüzde 39'a kadar düşüyor.
SEMİH BİR ADIM ÖNDE
Hakan Balta'nın yokluğunda Trabzon maçında Semih Kaya oynamıştı. Bugünkü mücadele öncesi Hakan Balta yine kadroya dahil edilmedi. Yerine yine Semih'in oynaması, Türkiye Kupası maçında forma giyen Serdar Aziz'in yedek oturması bekleniyor.
SEMİH BİR ADIM ÖNDE
Hakan Balta'nın yokluğunda Trabzon maçında Semih Kaya oynamıştı. Bugünkü mücadele öncesi Hakan Balta yine kadroya dahil edilmedi. Yerine yine Semih'in oynaması, Türkiye Kupası maçında forma giyen Serdar Aziz'in yedek oturması bekleniyor.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Sneijder ve H.Balta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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