Sneijder gidemez!..

Ocakta gideceği iddia edilen Sneijder'in ise 3 nedenle ayrılmayacağı belirtildi:

1- Avrupa kulüpleri, G.Saray'da kazandığı 5 milyon euro'yu vermiyor!

2- Katar ve Çin'de ise milli takıma seçilme şansı azalır.

3- Ataköy'deki evinin bir yıllık kirasını peşin ödedi.