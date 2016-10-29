 Sneijder gidemez!.. – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sneijder gidemez!..

    Sneijder gidemez!..
    Ocakta gideceği iddia edilen Sneijder'in ise 3 nedenle ayrılmayacağı belirtildi:
    1- Avrupa kulüpleri, G.Saray'da kazandığı 5 milyon euro'yu vermiyor!
    2- Katar ve Çin'de ise milli takıma seçilme şansı azalır.
    3- Ataköy'deki evinin bir yıllık kirasını peşin ödedi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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