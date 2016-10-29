Sağ bek Sabri’nin
Martin Linnes ve Luis Cavanda'nın çare olamaması üzerine sağ bek yine Sabri Sarıoğlu'na kaldı. Jan Olde Riekerink, Adanaspor deplasmanında bu mevkide tecrübeli futbolcusunu görevlendirecek. 'Reyiz' lakaplı oyuncu maça hazır olduğunu söyledi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
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FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Sağ bek Sabri’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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