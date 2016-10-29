Sağ bek Sabri’nin

Martin Linnes ve Luis Cavanda'nın çare olamaması üzerine sağ bek yine Sabri Sarıoğlu'na kaldı. Jan Olde Riekerink, Adanaspor deplasmanında bu mevkide tecrübeli futbolcusunu görevlendirecek. 'Reyiz' lakaplı oyuncu maça hazır olduğunu söyledi.