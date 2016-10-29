 Rimel çok mu kaçmış! – Fotomaç – 29 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Rimel çok mu kaçmış!

    Rimel çok mu kaçmış!
    Basketbolu bırakan Nevriye Yılmaz, Radyospor'a ilginç açıklamalar yaptı. Kendisinin hiç yapmasa da birçok oyuncunun maç öncesi makyaj yaptığını belirten Nevriye, "Bir gün Milli Takım'da küçüklerden biri geldi. 'Nevriye abla rimelimi çok mu sürmüşüm?' dedi. Ben de 'Harikasın, biraz daha allık mı sürsen acaba' dedim" dedi. Nevriye, G.Saray'da antrenör olmak istediğini açıkladı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rimel çok mu kaçmış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.