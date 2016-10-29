Rimel çok mu kaçmış!
Basketbolu bırakan Nevriye Yılmaz, Radyospor'a ilginç açıklamalar yaptı. Kendisinin hiç yapmasa da birçok oyuncunun maç öncesi makyaj yaptığını belirten Nevriye, "Bir gün Milli Takım'da küçüklerden biri geldi. 'Nevriye abla rimelimi çok mu sürmüşüm?' dedi. Ben de 'Harikasın, biraz daha allık mı sürsen acaba' dedim" dedi. Nevriye, G.Saray'da antrenör olmak istediğini açıkladı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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