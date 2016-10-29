Rimel çok mu kaçmış!

Basketbolu bırakan Nevriye Yılmaz, Radyospor'a ilginç açıklamalar yaptı. Kendisinin hiç yapmasa da birçok oyuncunun maç öncesi makyaj yaptığını belirten Nevriye, "Bir gün Milli Takım'da küçüklerden biri geldi. 'Nevriye abla rimelimi çok mu sürmüşüm?' dedi. Ben de 'Harikasın, biraz daha allık mı sürsen acaba' dedim" dedi. Nevriye, G.Saray'da antrenör olmak istediğini açıkladı.