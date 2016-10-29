Riekerink: Skordan memnunum ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, sonuçtan memnum kaldığını belirtirken, "Geçen hafta Tabzonspor ile oynadık. Çok tutkulu bir takım vardı, son dakikaya kadar mücadele eden, pozisyon yaratan, galibiyeti arzulayan bir takım vardı. Ama ne yazık ki aldığımız sonuç üzdü. Bu hafta sonuçtan memnunuz. 1-0 önemli bir galibiyetti. Ama oynanan oyun, en iyi oyunumuz değildi. İlk yarıda tempomuz, pas alışverişi düşüktü. Kısa bir sonuç çıkarırsak, geçen hafta iyi bir performans, ama mutsuz eden bir sonuç, bu hafta da çok beklediğimiz performans değildi ama mutlu eden bir sonuç aldık. Temponun yükselmesi için mutlaka pasın hızı çok önemli, ama hareketlilik de önemli, burada sıkıntılarımız oldu. O da otomatikman tempoyu düşürdü. Sizin silahlarınızı kullanabilmeniz için pasın şiddetinizi ve hızınızı artırmanız gerekiyordu. Mental açıdan da olabilir. Belki geçişlerde sıkıntı oldu, yani ofanstan defansa geçişlerimizde top kayıplarımızda baskı anlamında sıkıntı yaşadık. Önceki maçlarda bunu çok iyi yapıyorduk. O konuda da eksiklik yaşadık bu da ritmi düşürdü. Orta sahada biraz daha kendi orta sahlarımızın öne çıkıp daha baskılı oynaması gerekiyordu. Dörtlü defans hattımızda diğer takımlar arasında biraz takımın boy mesafesi uzundu, aradaki verdiğimiz alan fazlaydı. Bunlar hep bir araya gelince ister istemez oyunun temposunu düşürüyor." dedi



'KIZLARIM OKUYOR'



Riekerink, kızının Hollanda'da garsonluk yapıp yapmadığı konusunda sorulan bir soruyu ise şöyle cevapladı:



"Maçla ilgili soru olmadı bu belki ama 2 kızım var, okuyolar. Bazen çalışıyolar, ama ikisi de şuan okuyor. 33 senedir büyük futbol kulüplerinde, daha alt kategorilerde çalıştım. Bakış açım sonuçta aktörleriz taraftarları, bizi izleyenleri hep mutlu etmemiz, eğlendirmemiz gerekiyor, onun için oyuncularına hep söylediğim bu en önemli görevimiz seyredenleri mutlu etmek. Sadece ben mütevazı değilim, takımda çok önemli oyuncular var, onlar da mütevaziler."



'TRABZON MAÇININ PSİKOLOJİK YANSIMASI DEĞİL'



Riekerink, oynanan oyunun Trabzonspor'a karşı yaşadıkları puan kaybının psikolojik yansıması olup olmadığı ile ilgili bir soruyu ise, şu cevabı verdi:



"Kesinlikle hemfikir değilim. Kendi sahanızda oynadığınız maç ve deplasman her türlü farklı olur. Kendi sahamızda taraftarımızı arkaya alıyoruz. O coşkuyla sahaya çıkıyorsunuz. Taraftar 12'inci oyuncumuz. Çok iyi bir silah o yüzden bugünkü performansla Trabzon mağlubiyetinin bir alakası yok. Türkiye ligindeki maçlara, sonuçlara bakıldığında mücadele gücü yüksek maçlar oluyor. Bizden daha alttaki takımların daha iyi defans yaptığını görüyorsunuz. Kısır geçen maçlar olabiliyor. Adanaspor da iyi defans yaptı. Elinden geleni yaptı, ama bizim ne olursa olsun, böyle oynayan rakiplere karşı bir silah bulup, o şekilde vurmamız gerekiyor. İlk yarının sonunda, devre arasında soyunma odasında bunu söyledim. Gösterdiğimiz performanstan mutlu olmadığımızı çözmemiz gerektiğini söyledim. Trabzonla bugünkü maçın bir alakası yok."