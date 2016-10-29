 Özbek’ten ‘para’ müjdesi – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Özbek’ten ‘para’ müjdesi

    Özbek’ten ‘para’ müjdesi
    Aslan'da sezon başından bu yana ödeme yapılmayan yerli futbolcuların alacakları kasım ayında hesaplarına yatırılacak. Başkan Dursun Özbek, müjdeyi önceki gün Florya'da verdi. Oyuncuların 10 milyon dolar tutarında alacağının biriktiği öğrenilirken, yabancı futbolcuların taksitleri ile birlikte toplam ödemenin 12 milyon dolar'ı bulacağı öğrenildi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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