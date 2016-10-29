Özbek’ten ‘para’ müjdesi
Aslan'da sezon başından bu yana ödeme yapılmayan yerli futbolcuların alacakları kasım ayında hesaplarına yatırılacak. Başkan Dursun Özbek, müjdeyi önceki gün Florya'da verdi. Oyuncuların 10 milyon dolar tutarında alacağının biriktiği öğrenilirken, yabancı futbolcuların taksitleri ile birlikte toplam ödemenin 12 milyon dolar'ı bulacağı öğrenildi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Özbek’ten ‘para’ müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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