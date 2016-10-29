Marsel İlhan, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, yeni kurduğu tenis şubesine ilk transferini milli sporcu Marsel İlhan'ı kadrosuna katarak yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tenis şubesini kuran Galatasaray'ın bünyesine kattığı Taçspor Kulübüne milli oyuncu Marsel İlhan'ı transfer ettiği belirtildi. Türkiye'nin en başarılı tenisçilerinden olan Marsel İlhan'ın artık Galatasaray forması ve arması ile mücadele edeceği ifade edildi.

Galatasaray Kulübü Tenis Şubesi Sorumlusu Ural Aküzüm, yaptığı açıklamada, tenis sporunun gelişmesi için Galatasaray markasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tenis, Galatasaray'ın kimliğine çok uygun bir spor. Galatasaraylılar ve tüm camiamızdan tenise büyük bir ilgi vardı. Büyük kulüpler arasında ilk tenis şubesini kurduk. Taçspor'u da bünyemize katmıştık. Türk tenisine hizmet etmek ve uluslararası arenada yer almak istiyoruz. Başkanımız Dursun Özbek de eski bir tenis oyuncusu ve tenissever olarak önümüzü açtı."

Marsel İlhan ise Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu aktararak, "Galatasaray gibi büyük bir kurumun parçası olmak benim için çok önemli, artık daha çok çalışacağız. Yeni nesil tenisçilerin yetişmesine de Galatasaray ve Taçspor bünyesinde katkı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.