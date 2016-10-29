Kolbeinn’e uyarı geldi

İzlanda Milli Takımı'nda sakatlanıp, 5 Eylül'de dizinden menisküs ameliyatı olan Kolbeinn Sigthorsson'un sahalara dönememesi kızdırdı. Levent Nazifoğlu'nun golcü oyuncu ile görüşerek, bir an önce kendisi hazırlamasını istediği bildirildi. Nantes'tan kiralanan Kolbeinn, henüz forma giymedi.