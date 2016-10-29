Kolbeinn’e uyarı geldi
İzlanda Milli Takımı'nda sakatlanıp, 5 Eylül'de dizinden menisküs ameliyatı olan Kolbeinn Sigthorsson'un sahalara dönememesi kızdırdı. Levent Nazifoğlu'nun golcü oyuncu ile görüşerek, bir an önce kendisi hazırlamasını istediği bildirildi. Nantes'tan kiralanan Kolbeinn, henüz forma giymedi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Kolbeinn’e uyarı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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