 Kolbeinn’e uyarı geldi – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kolbeinn’e uyarı geldi

    Kolbeinn’e uyarı geldi
    İzlanda Milli Takımı'nda sakatlanıp, 5 Eylül'de dizinden menisküs ameliyatı olan Kolbeinn Sigthorsson'un sahalara dönememesi kızdırdı. Levent Nazifoğlu'nun golcü oyuncu ile görüşerek, bir an önce kendisi hazırlamasını istediği bildirildi. Nantes'tan kiralanan Kolbeinn, henüz forma giymedi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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