Jurcic'in koltuğu sallanıyor
Süper Ligde 5 puanla sondan ikinci sırada yer alan Adanaspor'da Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic'e 'istifa' sorusu soruldu.
"Bunu macın sonuna kadar sürdüremedik. Galatasaray'ın etkili oyuncuları olduğunu biliyorduk. Maçın sonucunu da kalite farkı belirledi. Bütün maç boyunca konsantrasyonu tutamıyoruz. Sonucu bireysel hata belirledi. Girdiğimiz pozisyonları bitirmekte zorlanıyoruz. Bunları tekrar tekrar yaşadığımız için bunu düzeltmeliyiz. Bruma'ya karşı Digao ile önlem aldık. Çünkü tehlikeli atakların oradan geleceğini biliyorduk. Sağ tarafı savunduğumuz için memnunum."
Jurcic, görevi bırakıp, bırakmayacağı ile ilgili sorulan bir soruya ise 'hayır' cevabını verdi.
Jurcic, görevi bırakıp, bırakmayacağı ile ilgili sorulan bir soruya ise 'hayır' cevabını verdi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitnel itiraf etti
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ERAY TS İtiraf etti diye yanlış yaptığını söylüyor. Demek ki kendisi de bu işin içinde. Burada savcıların devreye girmesi gerekiyor.
- Galatasaraylı taraftarı kovaladılar
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1905 eğitim şart
- Takım otobüsünün yolunu kestiler!
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Aslan BU OLAY CEZALANDIRILMAZSA ALMANLAR BU OLAYLARIN ÖNÜNE GECEMEZ
Jurcic'in koltuğu sallanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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