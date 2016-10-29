Jurcic'in koltuğu sallanıyor

Süper Ligde 5 puanla sondan ikinci sırada yer alan Adanaspor'da Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic'e 'istifa' sorusu soruldu.

"Bunu macın sonuna kadar sürdüremedik. Galatasaray'ın etkili oyuncuları olduğunu biliyorduk. Maçın sonucunu da kalite farkı belirledi. Bütün maç boyunca konsantrasyonu tutamıyoruz. Sonucu bireysel hata belirledi. Girdiğimiz pozisyonları bitirmekte zorlanıyoruz. Bunları tekrar tekrar yaşadığımız için bunu düzeltmeliyiz. Bruma'ya karşı Digao ile önlem aldık. Çünkü tehlikeli atakların oradan geleceğini biliyorduk. Sağ tarafı savunduğumuz için memnunum."



Jurcic, görevi bırakıp, bırakmayacağı ile ilgili sorulan bir soruya ise 'hayır' cevabını verdi.