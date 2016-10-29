İştah kabarttı

Menajerlerin; Podolski için ABD ve Çin takımlarından 10 milyon euro’luk teklif getirebileceklerini G.Saray’a ilettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Wesley Sneijder ve Aurelien Chedjou'nun devre arasında takımdan ayrılacağı dedikoduları kulislerde konuşulurken, sürpriz bir isme daha talip çıktı. Geçtiğimiz günlerde yönetimin kapısını çalan Alman bir menajerin, Lukas Podolski için ABD, Çin ve Ortadoğu'dan teklifler olduğunu ilettiği belirlendi. Sarı- kırmızılılar ilk etapta Podolski'yi şu an için satmayı düşünmediklerini söylese de Alman menajerin, söz konusu kulüplerin, yıldız oyuncunun bonservisi için 10 milyon euro'dan az olmamak kaydıyla teklif sunabileceklerini belirtmesi ile kafaların karıştığı iddia ediliyor.



Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece iki maçta 90 dakika sahada kalabilen Podolski, buna rağmen forma giydiği 5 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırarak kalitesini bir kez daha ispatlamıştı. Öte yandan Alman Bild gazetesi, kupa maçında hat-trick yapan Podolski'nin altın rengindeki yeni ayakkabılarının fotoğrafını yayınlayarak, "Poldi olacak Goldi" diye yazdı. Gold, İngilizce'de 'altın' demek.