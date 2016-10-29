Gol ve asist süsüm olur
Cimbom'un orta sahadaki dinamosu Tolga Ciğerci, GSTV'ye konuştu. Koşu ve pas istatistikleriyle dikkat çeken gurbetçi futbolcu, "En fazla koşan ya da en çok pas yapan oyuncu olmak gibi bir düşüncem yok. Tek isteğim takıma yardım etmek. Gollerimi de atarak, asistlerimi de yükselterek oyunumu daha çok süsleyebilirim" dedi. G.Saray'ın başarısını tüm dünyaya duyurmak istediğini kaydeden Ciğerci, şöyle konuştu:
İLK MAÇIM İNANILMAZDI
"Almanya'da kafelere gidip, arkadaşlarımla Galatasaray'ın maçlarını izlerdim. Şimdi, o arkadaşlarım arayıp, 'Galatasaray'ı seninle izliyorduk şimdi sen orada oynuyorsun' diyorlar. Hayallerim gerçek oldu. İlk maçım inanılmazdı. İlk günden kupayı aldım. İlk golümü kimseye hediye etmeyeceğim, topun çizgiyi geçip 3 puan almamız yeterli. Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz."
İLK MAÇIM İNANILMAZDI
"Almanya'da kafelere gidip, arkadaşlarımla Galatasaray'ın maçlarını izlerdim. Şimdi, o arkadaşlarım arayıp, 'Galatasaray'ı seninle izliyorduk şimdi sen orada oynuyorsun' diyorlar. Hayallerim gerçek oldu. İlk maçım inanılmazdı. İlk günden kupayı aldım. İlk golümü kimseye hediye etmeyeceğim, topun çizgiyi geçip 3 puan almamız yeterli. Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz."
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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