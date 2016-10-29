 Deplasman ondan sorulur – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Deplasman ondan sorulur

    Deplasman ondan sorulur

    Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenerek puanını 20'ye çıkardı. Galatasaray'ın golünü atan , bu sezon 4. kez ağları havalandırdı. Karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Tolga Ciğerci, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenerek haftayı kayıpsız geçti.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlayan ve ilk mağlubiyetini geçen hafta sahasında Trabzonspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, galibiyet hedefiyle çıktığı Adanaspor maçında istediği sonucu ikinci yarıda elde etti.

    Karşılaşmanın ilk yarısında istediği mücadeleyi sahaya yansıtamayan Galatasaray, ikinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takım, 71. dakikada Armindo 'nın ceza sahası dışından attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapattı.

    Galatasaray bu galibiyetle puanını 20'ye çıkartırken, Adanaspor ise 5 puanda kaldı.

    DEPLASMANDA YİNE KAYBETMEDİ
    Galatasaray, bu sezon oynadığı 5. deplasman maçında da mağlubiyet yaşamadı.

    Dış sahada oynadığı lig maçlarında Akhisar Belediyespor'u 3-1, Gençlerbirliği ve Adanaspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor ile 1-1, Beşiktaş ile de 2-2 berabere kaldı.

    Galatasaray bu maçlarda hanesine 11 puan yazdırdı.

    DEPLASMAN GOLCÜSÜ BRUMA
    Adanaspor karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Portekizli futbolcu Armindo Bruma, bu sezon ligde 4. kez topu filelerle buluşturdu.

    Bu sezon sergilediği etkili performansla sarı-kırmızılı takımın en önemli futbolcularından biri haline gelen Portekizli oyuncu, ligde kaydettiği 4 golü de deplasman maçlarında attı.

    Dış sahada Adanaspor ve Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorlarla yendikleri maçların gollerini atan Bruma, yine deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmalarda birer kez topu filelere göndermişti.

    Portekizli futbolcu, bu sezon attığı 4 golün yanı sıra 3 asistle de takımının skor yüküne katkı verdi.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:05
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