Deplasman ondan sorulur
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenerek puanını 20'ye çıkardı. Galatasaray'ın golünü atan Bruma, bu sezon 4. kez ağları havalandırdı. Karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Tolga Ciğerci, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlayan ve ilk mağlubiyetini geçen hafta sahasında Trabzonspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, galibiyet hedefiyle çıktığı Adanaspor maçında istediği sonucu ikinci yarıda elde etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında istediği mücadeleyi sahaya yansıtamayan Galatasaray, ikinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takım, 71. dakikada Armindo Bruma'nın ceza sahası dışından attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapattı.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 20'ye çıkartırken, Adanaspor ise 5 puanda kaldı.
DEPLASMANDA YİNE KAYBETMEDİ
Galatasaray, bu sezon oynadığı 5. deplasman maçında da mağlubiyet yaşamadı.
Dış sahada oynadığı lig maçlarında Akhisar Belediyespor'u 3-1, Gençlerbirliği ve Adanaspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor ile 1-1, Beşiktaş ile de 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray bu maçlarda hanesine 11 puan yazdırdı.
DEPLASMAN GOLCÜSÜ BRUMA
Adanaspor karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Portekizli futbolcu Armindo Bruma, bu sezon ligde 4. kez topu filelerle buluşturdu.
Bu sezon sergilediği etkili performansla sarı-kırmızılı takımın en önemli futbolcularından biri haline gelen Portekizli oyuncu, ligde kaydettiği 4 golü de deplasman maçlarında attı.
Dış sahada Adanaspor ve Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorlarla yendikleri maçların gollerini atan Bruma, yine deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmalarda birer kez topu filelere göndermişti.
Portekizli futbolcu, bu sezon attığı 4 golün yanı sıra 3 asistle de takımının skor yüküne katkı verdi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:05
- Güneş patladı
Toplam 24
Yorum
BJK 1903 tabi gs liler hakli beyler hakem isleri fener ve gs isi besiktasa kiyak yapan hakem yok beyler gördük bize hakem kiyagi yok son saniye penaltinla aldigimiz mac yok ama gs cok fb cok yada frikik den yani gs cenesini kapatsin bence sizide görecegiz bir musela ve burma sakatlaninca :) atin havanizi ama hala gerimizdesiniz.
- Bitnel itiraf etti
Toplam 29
Yorum
manuel Turkiyede sike TFF ve daha ust kademelerce yapilmaktadir
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 3
Yorum
Böyle Gitmez! GS'nin hala bir sistemi yok, nasıl gol atacağı belli değil. Bu Riekerink'le şampiyonluk hayal. GS Adanaspor gibi zayıf bir takımı zor geçiyorsa, işi çok zor.
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