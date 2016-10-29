Coşkuyla kutluyoruz
Başkan Dursun Özbek, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi siteden bir mesaj yayınlayarak, "Cumhuriyet'in fikri ateşini yakan değerleri bünyesinden çıkaran G.Saray Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 93'üncü Kuruluş Yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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