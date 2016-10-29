 Coşkuyla kutluyoruz – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Coşkuyla kutluyoruz

    Coşkuyla kutluyoruz
    Başkan Dursun Özbek, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi siteden bir mesaj yayınlayarak, "Cumhuriyet'in fikri ateşini yakan değerleri bünyesinden çıkaran G.Saray Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 93'üncü Kuruluş Yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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