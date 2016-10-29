 Cezalı duruma düştü – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Cezalı duruma düştü

    Cezalı duruma düştü

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Adanaspor ile karşılaşıyor.

    Maça kart ceza sınırında çıkan Tolga 55. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tolga, sarı-kırmızılıların 10. haftada Türk Telekom Arena'da oynayacağı Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sarı kart gören Tolga'yı kenara aldı. Sarı-kırmızılılarda 57. dakikada De Jong, Tolga'nın yerine oyuna girdi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:29
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