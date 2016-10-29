Cezalı duruma düştü
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Adanaspor ile karşılaşıyor.
Maça kart ceza sınırında çıkan Tolga Tolga Ciğerci 55. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tolga, sarı-kırmızılıların 10. haftada Türk Telekom Arena'da oynayacağı Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sarı kart gören Tolga'yı kenara aldı. Sarı-kırmızılılarda 57. dakikada De Jong, Tolga'nın yerine oyuna girdi.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sarı kart gören Tolga'yı kenara aldı. Sarı-kırmızılılarda 57. dakikada De Jong, Tolga'nın yerine oyuna girdi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İştah kabarttı
Toplam 9
Yorum
GSli1905 Teknigi olmayan bir Oyuncu,Elinde Patlamadan 10 verin gitsin !!!!!
- İştah kabarttı
Toplam 9
Yorum
GSli1905 4 Lige degil,Süper Lige atacaksin o Golleri. Iyi Paraya derhal gitsin !!!!!
- Canlı Anlatım | Adanaspor - Galatasaray
Toplam 5
Yorum
GSli1905 35 dak.......GS Uyku Hapi gibi !
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