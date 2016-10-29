Canlı Anlatım | Adanaspor - Galatasaray

Galatasaray, evinde 50 bin taraftarı önünde hiç beklemediği şekilde Trabzonspor'a kaybedince zirve yarışında ağır yara almıştı. Sarı-kırmızılılar 19.00'da başlayan mücadelede 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adanaspor'un konuğu oluyor. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Cimbom'un zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe virajı öncesi puan kaybetmeye tahammülü yok. Teknik direktör Jan Olde Riekerink de oyuncularını uyararak karşılaşma boyunca 'konsantrasyon' istedi.

43. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi istatistiklerde Galatasaray önde. Sarı- kırmızılılar geride kalan 42 randevuda 21 kez kazandı, Adanaspor ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 17 puanlı Aslan kadar 5 puanı bulunan Adanaspor da zafer için yeşil çimlere çıkacak. Şehirde bu maça ilgi de büyük. Adana bu sezon evinde Bursa ve Karabük'e yenilirken, Gaziantep ile berabere kaldı. Tek galibiyetini 3-2'lik skorla Alanya'ya karşı aldı. Galatasaray ise deplasmanda Akhisar ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Kayserispor ve Beşiktaş'la eşitliği bozamadı.

SÜPER KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı ekibi özel uçakla gittiği Adana'da çok sayıda taraftar karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.

12 YIL SONRA İLK MAÇ

Galatasaray ile Adanaspor, en son 7 Mart 2004'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, bu mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrılmıştı. İki ekip bu hafta ligde oynayacakları maçla 12 yıl sonra tekrar rakip olacak.







İŞTE İLK 11'LER



Adanaspor: Karacic, Ramos, Vieira, Diago, Diniz, Bekir Yılmaz, Foguinho, Koman, Roni, Tevfik, Edgar



Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Carole, Selçuk, Tolga, Bruma, Podolski, Yasin, Eren.