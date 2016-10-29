Aslan ava çıktı
Sarı-kırmızılılar yaralarını sarmak istiyor. Geçen hafta evinde Trabzonspor’a yenilen Cimbom, Adanaspor’u gözüne kestirdi. Riekerink de Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesi kayıp istemiyor.
Galatasaray, evinde 50 bin taraftarı önünde hiç beklemediği şekilde Trabzonspor'a kaybedince zirve yarışında ağır yara almıştı. Sarı-kırmızılılar bugün 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adanaspor'un konuğu olacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Cimbom'un zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe virajı öncesi puan kaybetmeye tahammülü yok. Teknik direktör Jan Olde Riekerink de oyuncularını uyararak karşılaşma boyunca 'konsantrasyon' istedi.
43. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi istatistiklerde Galatasaray önde. Sarı- kırmızılılar geride kalan 42 randevuda 21 kez kazandı, Adanaspor ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 17 puanlı Aslan kadar 5 puanı bulunan Adanaspor da zafer için yeşil çimlere çıkacak. Şehirde bu maça ilgi de büyük. Adana bu sezon evinde Bursa ve Karabük'e yenilirken, Gaziantep ile berabere kaldı. Tek galibiyetini 3-2'lik skorla Alanya'ya karşı aldı. Galatasaray ise deplasmanda Akhisar ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Kayserispor ve Beşiktaş'la eşitliği bozamadı.
SÜPER KARŞILAMA
Sarı-kırmızılı ekibi özel uçakla gittiği Adana'da çok sayıda taraftar karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.
12 YIL SONRA İLK MAÇ
Galatasaray ile Adanaspor, en son 7 Mart 2004'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, bu mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrılmıştı. İki ekip bu hafta ligde oynayacakları maçla 12 yıl sonra tekrar rakip olacak.
Savaş ÇORLU
43. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi istatistiklerde Galatasaray önde. Sarı- kırmızılılar geride kalan 42 randevuda 21 kez kazandı, Adanaspor ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 17 puanlı Aslan kadar 5 puanı bulunan Adanaspor da zafer için yeşil çimlere çıkacak. Şehirde bu maça ilgi de büyük. Adana bu sezon evinde Bursa ve Karabük'e yenilirken, Gaziantep ile berabere kaldı. Tek galibiyetini 3-2'lik skorla Alanya'ya karşı aldı. Galatasaray ise deplasmanda Akhisar ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Kayserispor ve Beşiktaş'la eşitliği bozamadı.
SÜPER KARŞILAMA
Sarı-kırmızılı ekibi özel uçakla gittiği Adana'da çok sayıda taraftar karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.
12 YIL SONRA İLK MAÇ
Galatasaray ile Adanaspor, en son 7 Mart 2004'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, bu mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrılmıştı. İki ekip bu hafta ligde oynayacakları maçla 12 yıl sonra tekrar rakip olacak.
Savaş ÇORLU
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Aslan ava çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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