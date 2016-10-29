Aslan ava çıktı

Galatasaray, evinde 50 bin taraftarı önünde hiç beklemediği şekilder'a kaybedince zirve yarışında ağır yara almıştı. Sarı-kırmızılılar bugün 19.00'da'nda'un konuğu olacak. Mücadeleyiyönetecek.'un zorluvirajı öncesi puan kaybetmeye tahammülü yok. Teknik direktörde oyuncularını uyararak karşılaşma boyunca '' istedi.Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi istatistiklerdeönde. Sarı- kırmızılılar geride kalan 42 randevuda 21 kez kazandı,ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 17 puanlıkadar 5 puanı bulunan Adanaspor da zafer için yeşil çimlere çıkacak. Şehirde bu maça ilgi de büyük. Adana bu sezon evindeve'e yenilirken,ile berabere kaldı. Tek galibiyetini 3-2'lik skorla'ya karşı aldı. Galatasaray ise deplasmanda'ni mağlup ederken,'la eşitliği bozamadı.Sarı-kırmızılı ekibi özel uçakla gittiği Adana'da çok sayıda taraftar karşıladı. Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.Galatasarayile Adanaspor, en son 7 Mart 2004'te'nda karşı karşıya gelmiş, bu mücadeleden sarı-kırmızılılargalip ayrılmıştı. İki ekip bu hafta ligde oynayacakları maçla 12 yıl sonra tekrar rakip olacak.