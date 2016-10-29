 Aslan 1 attı 5 aldı – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Aslan 1 attı 5 aldı

    Aslan 1 attı 5 aldı

    Galatasaray, Adanaspor'u deplasmanda Bruma'nın muhteşem füzesiyle yıktı. Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki rakibi Beşiktaş'ın yara aldığı haftayı kayıpsız geçerek zirveye 5 adım birden yaklaştı.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Adanaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Adana Fatih Terim Stadı'ndaki maçta turuncu-beyazlılar karşısında sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

    Trabzonspor kaybının yaralarını saran Riekerink'in ekibi ayrıca Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacakları zorlu periyoda kayıpsız gitmenin sevincini yaşadı.

    71 dakikası golsüz geçilen maçta eşitliği 71'inci dakikada Bruma bozdu. Ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderen Portekizli oyuncu Aslan'a galibiyeti getiren isim oldu.

    Bu sonucun ardından G.Saray 20 puanla 3. sırada yer aldı. Adanaspor ise 5 puanla 17. sırada kaldı.

    Sarı-kırmızılılar adına gecenin tek kötü haberi Tolga Ciğerci'den geldi. 55. dakikada sarı kart gören Tolga cezalı duruma düştü.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:56
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