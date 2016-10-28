 Yanal talip oldu – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Yanal talip oldu

    Yanal talip oldu
    G.Saray'ın sözleşmesini uzatmadığı ve devre arasında göndermeyi planladığı Aurelien 'yu Trabzonspor'un hocası Ersun Yanal istiyor. Ara transferde stoper takviyesi düşünen bordomavililerin, Marsilya'nın da istediği Kamerunlu oyuncu ile temasa geçtiği öğrenildi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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