 Türkiye Ligi zor! – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
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    Türkiye Ligi zor!

    Her takımın yüksek bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Burada galip gelmek kolay değil bu da skorlara yansıyor. Son bölgede daha efektif olmalıyız” dedi

    Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, takımının genel performansından memnun olduğunu belirterek, sadece gol yollarında bitiricilik anlamında daha efektif olmaları gerektiğini söyledi. Adanaspor maçıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen deneyimli hoca, "Türkiye Ligi'ndeki mücadele seviyesi yüksek. Fiziksel seviye üst düzeyde. Takımlar olgun bir şekilde defansif görevlerini yerine getiriyor. Burada galip gelmek kolay değil bu da skorlara yansıyor.

    Dominantız, iyi oynuyoruz ama son bölümde 3. bölgede her zaman şanslı olamayabiliyorsunuz. Bu da rakiple alakalı. Kupada da ilginç ve çok yakın skorlar çıktı ortaya" diye konuştu. Ligd eki yarışı değerlendiren ve Başakşehir'in tebriği hak ettiğini kaydeden , "Başakşehir bugüne kadar fantastik bir görüntü ortaya çıkardı. Beşiktaş da yukarıda... Fenerbahçe tekrardan bir geri dönüş yapacak. İyi sonuçlar alacaklar. Beşiktaş iyi sonuçlar almaya devam edecek ve bu yarış sonuna kadar devam edecektir" ifadesini kullandı.


    OFANSİF FUTBOLU SEVİYORUM
    Riekerink oynatmak istediği futbolla ilgili şunları söyledi: Benim felsefem oyuna hakim olan, baskı yapan oyunu kontrol eden bir takım oluşturmak. Ofansif futbolu seviyorum. Bize karşı olan takımların defansif anlayışa bürünmeleri normal. Bizim buna karşı hızlı olmamız gerek. Daha erken sonuca gidebiliriz. Dominant olduğumuz maçlarda son bölgede bitiricilik konusunda daha efektif olabiliriz."


    RİEKERİNK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
    Yedek kulübesi: Sakatlıktan dönen futbolcularımız var. Bütün oyuncular şu an fit durumda. Tabii ki seçim daha da zorlaşıyor performanslar yükseldikçe.
    Sigthorsson: Takıma daha yeni geliyor , ancak sakatlıktan dolayı oynayamıyor. Bu onu üzdü. Biz de üzüldük. Şu anki durum; 1 hafta sonra saha çalışmalarına başlayacağı yönünde...
    Transfer: Bu konuyla ilgili yöneticilerle, başkanla ve scout ile fikir alışverişi yapıyoruz. Hangi pozisyona ihtiyaç var diye. Chedjou ve Sneijder'e teklif geldiğiyle alakalı bize bir bilgi gelmedi.
    Podolski: Hayatımda böyle top ayağındayken tehlikeli olan bir oyuncu daha görmedim.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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