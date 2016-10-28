Türkiye Ligi zor!
Her takımın yüksek bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Burada galip gelmek kolay değil bu da skorlara yansıyor. Son bölgede daha efektif olmalıyız” dedi
Dominantız, iyi oynuyoruz ama son bölümde 3. bölgede her zaman şanslı olamayabiliyorsunuz. Bu da rakiple alakalı. Kupada da ilginç ve çok yakın skorlar çıktı ortaya" diye konuştu. Ligd eki yarışı değerlendiren ve Başakşehir'in tebriği hak ettiğini kaydeden Riekerink, "Başakşehir bugüne kadar fantastik bir görüntü ortaya çıkardı. Beşiktaş da yukarıda... Fenerbahçe tekrardan bir geri dönüş yapacak. İyi sonuçlar alacaklar. Beşiktaş iyi sonuçlar almaya devam edecek ve bu yarış sonuna kadar devam edecektir" ifadesini kullandı.
OFANSİF FUTBOLU SEVİYORUM
Riekerink oynatmak istediği futbolla ilgili şunları söyledi: Benim felsefem oyuna hakim olan, baskı yapan oyunu kontrol eden bir takım oluşturmak. Ofansif futbolu seviyorum. Bize karşı olan takımların defansif anlayışa bürünmeleri normal. Bizim buna karşı hızlı olmamız gerek. Daha erken sonuca gidebiliriz. Dominant olduğumuz maçlarda son bölgede bitiricilik konusunda daha efektif olabiliriz."
RİEKERİNK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
Yedek kulübesi: Sakatlıktan dönen futbolcularımız var. Bütün oyuncular şu an fit durumda. Tabii ki seçim daha da zorlaşıyor performanslar yükseldikçe.
Sigthorsson: Takıma daha yeni geliyor , ancak sakatlıktan dolayı oynayamıyor. Bu onu üzdü. Biz de üzüldük. Şu anki durum; 1 hafta sonra saha çalışmalarına başlayacağı yönünde...
Transfer: Bu konuyla ilgili yöneticilerle, başkanla ve scout ile fikir alışverişi yapıyoruz. Hangi pozisyona ihtiyaç var diye. Chedjou ve Sneijder'e teklif geldiğiyle alakalı bize bir bilgi gelmedi.
Podolski: Hayatımda böyle top ayağındayken tehlikeli olan bir oyuncu daha görmedim.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:43
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Toplam 9
Yorum
es es 34 Boyle hakemlerle futbol zor
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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