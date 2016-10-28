 Sneijder kadroda – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    kadroda

    Sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan Wesley ile ilgili konuşan Riekerink, "Adanaspor maçında 18'de olacak gibi gözüküyor" diyerek Hollandalı yıldızın maça yetiştirileceğini ifade etti. Başarılı hoca, Sneijder'in performansıyla ilgili ise, "Sneijder'in pozisyon alması çok önemli. Belki çok çalışan birinden bile daha önemli" dedi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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