 Serdar hazır kıta – Fotomaç – 28 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Serdar hazır kıta

    Serdar hazır kıta
    Dersimspor kupa maçıyla sahalara dönen Serdar Aziz, Adanaspor karşısında da göreve hazır olduğunu söyledi. Jan Olde Riekerink'in Hakan Balta yetişmezse, Serdar'ı yarın ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Hollandalı hoca, Serdar'ın kupa maçındaki performansını beğendiğini açıklamıştı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.