Rojo geliyor
Chedjou’nun varisi Manchester Unıted’dan
JOSUE'NİN MENAJERİ İŞ BAŞINDA
Yedek kaldığı için United'tan ayrılmak isteyen Marcos Rojo'yu G.Saray'a kiralık getirmek isteyen isimse Josue'nin menajeri Carlos Almeida. Almeida, Arjantinli stoperin, United'da yedek kaldığı için mutsuz olduğunu takımdan ayrılmak istediğini aktardı. Yaklaşık 2 aydır Rojo için dirsek teması devam ederken transferde önemli aşama kaydedildiği de gelen bilgiler arasında...
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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