 Rojo geliyor – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    geliyor

    Rojo geliyor

    Chedjou’nun varisi Manchester Unıted’dan

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou'nun yerine stoper arayan sarı-kırmızılı yönetim, boşluğu ise Marcos Rojo ile dolduracak. Manchester United, 26 yaşındaki oyuncuyu, iki sezonce önce 20 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Mourinho'nun hışmına uğrayan Arjantinli sol stoper bu sezon sadece son Chelsea maçında 38 dakika forma giyebildi.

    JOSUE'NİN MENAJERİ İŞ BAŞINDA
    Yedek kaldığı için United'tan ayrılmak isteyen Marcos Rojo'yu G.Saray'a kiralık getirmek isteyen isimse Josue'nin menajeri Carlos Almeida. Almeida, Arjantinli stoperin, United'da yedek kaldığı için mutsuz olduğunu takımdan ayrılmak istediğini aktardı. Yaklaşık 2 aydır için dirsek teması devam ederken transferde önemli aşama kaydedildiği de gelen bilgiler arasında...
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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