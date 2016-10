Riekerink, Yasin’i solda oynatmalı

Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı: Yasin, bana, ‘Solda çok daha başarılıyım. Bruma sağda çok iyi’ dedi. İkisi yer değiştirmeli!

-Sneijder'in formu gittikçe düştü ama hâlâ takımda hep yer bulabiliyor?

Riekerink, Galatasaray'ın başına geçtiyse bu tamamen Sneijder sayesindedir.

Riekerink de eline geçirdiği bu fırsatı akıllı bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Hollandalı hocanın sıcak tavrı, futbolcularla kurmuş olduğu mükemmel diyalog da Galatasaray'a olumlu yansıyor. Yerli ve yabancı oyuncular, Riekerink'i sadece sevmiyor, büyük saygı da duyuyor.

Çünkü Rikerink sadece sıcak kanlı ve sevecen değil düzgün karakterli bir teknik direktör. Sneijder ile ilgili sorulara basın toplantılarında dikkatli cevap vermeye çalışmasını doğal buluyorum. Riekerink, vatandaşı Sneijder'i korumaya özen gösteriyor. Ancak Sneijder'in form durumu Adanaspor maçı öncesi Hollandalı teknik adamın yaptığı analizlere hiç uymuyor.

Riekerink, Sneijder'i, "Oyunu ve skoru her an değiştirebilecek bir oyuncu" olarak tanımladı. Malesef sezon başından bu yana bu tanımlamaya uyan bir Sneijder izleyemiyoruz. Çünkü Sneijder sakatlıklarla boğuştuğu için fizik güç olarak sahada her pozisyonda diri kalamıyor.

Sorumluluk almak sadece duran topları ve kornerleri kullanmak değildir.

Ayrıca Riekerink, Sneijder için "Gol atmasa da pozisyona girmesi çok önemli" açıklamasını yapıyor.

Top çizgiyi geçmedikten sonra pozisyona girmenin anlamı var mı?

Sneijder eskisi gibi değil. Riekerink alt yazısında "Dünya yıldızı" yazan Sneijder'i eğer verimli hale getirmek istiyorsa Hollandalı yıldıza tam hazır olacak süreyi tanımalı.



-Riekerink, oyuncu seçimi ve oyuna müdahalesi ile eleştiri alıyor. Eleştiriler doğru mu?

Galatasaray, Riekerink'in oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı maçları kazanamadı.

Kayserispor, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında oyuna ya geç müdahale etti ya da oyuncu değişikliklerinde tercih hataları yaptı. Örneğin Kayseri maçında Yasin ve Selçuk'u çıkarıp De Jong'u oyuna aldıktan ve Josue'yi sola monte ettikten sonra Galatasaray rakip kalede ikinci yarı tek pozisyon bile üretemedi. Bu değişiklikleri yaparken Riekerink'in "Amacım Sneijder'e daha geniş alan açmaktı" açıklaması yönetim içinde bile geçer not almadı. Beşiktaş'a karşı ilk yarıyı Galatasaray 2-0 önde kapattı. Riekerink, Beşiktaş'ın Aboubakar-Talisca ikilisi ile yaptığı baskıyı kırmak ve özellikle ağır hasar alan Sabri'nin bölgesini güçlendirmekte geç kaldı.

Yanlış tercih...

Trabzon'a karşı Galatasaray maç boyu üstün oynadı. Ancak Selçuk İnan ile birlikte Galatasaray rakibinin tam üzerine yığılmıştı ki, Riekerink, De Jong'u oyuna sokup Selçuk'u çıkardı. Bu değişiklik çok anlamsızdı. Ayrıca Riekerink, Trabzon maçı öncesi Milli takımdan sakat dönen Sneijder ile Cavanda'nın kulübede başlayacaklarını söylemişti. İlk 11'de sahaya çıkan bu ikilinin oyundan da alınması Riekerink'in kendi doğruları ile çeliştiğinin bir göstergesiydi.



-Takımda bütün yükü Bruma çekiyor. Portekizli genç yıldızın yükü nasıl hafifler?



Kupa maçından sonra Yasin benim yanıma gelerek, "Solda daha verimli oluyorum. Solda oynarken önüme kim çıksa geçerim. Gol de atarım, gol de attırırım. Çünkü başarılı olurken hep solda daha verimli oldum. Bruma sağda oynasın. Bruma sağda mükemmel oynayabiliyor.

Sol tarafta da ben görev yapayım" dedi. Eren Derdiyok'un en büyük sorunu uzun boyuna ve güçlü yapısına rağmen kenarlardan yeterli orta alamaması.

Riekerink, kupa maçında kanatların nasıl işlediğini gördü. Yasin fırtına gibiydi. Sabri sürekli bindirdi.

Linnes ciddi ataklar yaptı. Sinan Gümüş ise kopuk kopuk oynamasına rağmen boş alan bulduğunda attığı deparlarla ön plana çıktı. Podolski sadece gol atmadı, G.Saray'ın bu sezon Riekerink ile başlattığı pas oyununa katkı sağlayıp arkadaşlarını gol yollarında topla buluşturdu.

Yani Poldi yeri geldi golcü oldu yeri geldi 10.5 numara gibi oynadı.

Riekerink, Bruma ile Yasin'i kanatlarda değiştirerek oynatmalı.





-Riva ve Florya projesi için yetki verildi. Bu durum G.Saray'ı nasıl etkileyecek?



Bu projenin kongrede güven oyu alması G.Saray'a ciddi bir mali özgürlük sağlayacaktır.

Çünkü G.Saray'ın bütün kredi kartları patlamış!

Borçlar yığılmış, banka faizleri el yakıyor. Yönetim, devletle doğru bir anlaşma yaparak mali kamburdan kurtulacak. Zaten Florya'nın dörtte üçü devlete ait.

22 dönüm arazinin de inşaat hakkı yok. G.Saray burada yapılacak projelerin yüzde seksen hakkını alacak.

Stadın üst hakkı Galatasaray'a geçecek, TT Arena'nın yanına salon yapılacak.

Diğer bir önemli ayrıntı çatıdan dolayı GSGM ile yaşanan mahkeme olayı bitecek ve çatı borcu silinecek.