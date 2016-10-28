PFDK'dan çifte ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), G.Saray'a Trabzonspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası verdi.

Kurul, ayrıca FDT'nin 53/3. vee 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Odeabank ALT 104, 105, 106, 107, 108 ile Güney Kale Arkası 118, 119, 120, 121 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik kartlarının bloke edilmesine ve bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.