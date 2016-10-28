 Olcan’da kriz – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Olcan’da kriz

    Olcan’da kriz
    SÖZLEŞMESİ tek taraflı feshedilen Olcan Adın'ın menajeri aracılığıyla G.Saray'a haber göndererek, 'Alacaklarımı ödeyin, yoksa TFF'ye şikayette bulunacağız' dediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, FFP kriterini aşmamak için Olcan'ın sözleşmesini feshetmeşti.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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