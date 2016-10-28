 Kimse bizden kupa alamaz – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Kimse bizden kupa alamaz

    Dünkü basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin, "Adanaspor maçından 3 puanla dönmek istiyoruz. Maça iyi hazırlandık" dedi. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Yasin, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de iyi takım ama biz inandığımızda kimse bizden kupa alamaz. Kendimize güvenirsek şampiyonluklar kaçınılmaz olur" diye konuştu.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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