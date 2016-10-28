Dünkü basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin, "Adanaspor maçından 3 puanla dönmek istiyoruz. Maça iyi hazırlandık" dedi. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Yasin, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de iyi takım ama biz inandığımızda kimse bizden kupa alamaz. Kendimize güvenirsek şampiyonluklar kaçınılmaz olur" diye konuştu.