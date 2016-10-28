 G.Saray çıksın – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    G.Saray çıksın

    G.Saray çıksın
    Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, Ziraat Türkiye Kupası gruplarında G.Saray ile eşleşmek istediklerini söyledi. Eski Aslan, "Grupta zaten güçlü rakipler yer alacak. Eşleşirsek, yenmek için çaba göstereceğiz" dedi.

    İNDİRİM YAPTI
    Sarı-kırmızılı yönetim, 2016-17 sezonu futbol kombine kart fiyatlarında indirime gitti. İndirimli kartlar; passo.com.tr, Beyoğlu GSStore ve TT Arena'da dün satışa çıktı. 630 ile 3 bin 200 lira arasında değişen kombinelerde GS Bonus'a 3, 6, 9 taksit avantajı var.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
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