G.Saray çıksın

Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, Ziraat Türkiye Kupası gruplarında G.Saray ile eşleşmek istediklerini söyledi. Eski Aslan, "Grupta zaten güçlü rakipler yer alacak. Eşleşirsek, yenmek için çaba göstereceğiz" dedi.



İNDİRİM YAPTI

Sarı-kırmızılı yönetim, 2016-17 sezonu futbol kombine kart fiyatlarında indirime gitti. İndirimli kartlar; passo.com.tr, Beyoğlu GSStore ve TT Arena'da dün satışa çıktı. 630 ile 3 bin 200 lira arasında değişen kombinelerde GS Bonus'a 3, 6, 9 taksit avantajı var.