Galatasaray kafilesi Adana'ya ulaştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maç için Adana'ya ulaştı.
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları, taraftarları karşıladı.
Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.
Kafile, taraftarların önünde otobüsten inmeden bir süre bekledikten sonra konaklayacağı otele gitti.
Adanaspor-Galatasaray maçı, yarın saat 19.00'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
SNEİJDER, HAKAN BALTA VE HAMİT ALTINTOP KADRODA YOK
Wesley Sneijder ve Hakan Balta tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna alınmazken, kafilede Hamit Altıntop da bulunmadı.
Galatasaray'ın Adanaspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:39
- 120 milyon TL'lik gelir hedefi aşıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Köksal inşALLAH gs ye karşı oynadığımız ilk 25 dakika gbi oynariz gölü atalım sonra Çanakkale geçilmez oymayalim sıkıntı deyil ama 3 puan alalım artik
- Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Toplam 11
Yorum
FOUR STAR GS Kale ;Muslera Defans; Linnes - Chedjou - Serdar Aziz -Carole Orta saha geriden ileriye doğru "V" şeklinde 5 'li ; De Jong - Hamit - Selçuk -Yasin - Bruma - Forvette, bu maça göre ilk 11 de bence Podolski.. Biraz Teknik Direktörlük yapalım dedim:) Yıllardır biz de futbol seyrediyoruz, kendi çapımızda biz de biraz biliyoruz işte:) GS nin 15 Lig Şampiyonluğuna tanık oldum, yaşıma denk gelen 2,3 tane daha var da onları saymıyorum, çünkü çok küçük yaşlarıma denk geliyor onlar. Uefa, Süper kupa, Şampiyonlar ligi ve hatta daha öncesi Şampiyon kulüpler kupası maçları vs biz de epey bir tecrübeli taraftar olduk yani. Saygılar herkese
- Sow affını istedi
Toplam 4
Yorum
/*/ musa sol da iyi olacak..biraz çaba ile..volkan şenden daha faydalı..
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