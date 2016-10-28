Galatasaray kafilesi Adana'ya ulaştı

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Adana Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları, taraftarları karşıladı.

Takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsünün önünde meşaleler yaktı.





Kafile, taraftarların önünde otobüsten inmeden bir süre bekledikten sonra konaklayacağı otele gitti.

Adanaspor-Galatasaray maçı, yarın saat 19.00'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

SNEİJDER, HAKAN BALTA VE HAMİT ALTINTOP KADRODA YOK

Wesley Sneijder ve Hakan Balta tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna alınmazken, kafilede Hamit Altıntop da bulunmadı.

Galatasaray'ın Adanaspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.