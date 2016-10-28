Aslan Uskumruköy’e
FLORYA TESİSLERİNİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
FLORYA'DAKİ EVLER NE OLACAK?
İki sezon içinde Uskumruköy'e girmeye hazırlanan G.Saray'da sürpriz bir kriz ortaya çıktı... Riekerink ve Sneijder de dahil olmak üzere G.Saray'da pek çok isim idman tesislerine yakınlığından dolayı Florya'da oturuyor. Sarı-kırmızılıların tesislerinin Sarıyer'e taşınmasının netleşmesinden sonra kulüp arazi bakarken, yeni yapılacak tesisler futbolcuların da evlerini taşımasına neden olacak. Çünkü Florya'da oturup Sarıyer'e idmana gelmek yaklaşık 50 kilometrelik bir yol anlamına gelecek. Sarı-kırmızılı futbolcuların, bu duruma nasıl tepki verecekleri şimdilik bilinmiyor.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:45
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
Aslan Uskumruköy’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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