Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!

Sneijder ve Hakan Balta Galatasaray'ın Adanaspor maçı kadrosuna alınmadı... Galatasaray'ın Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, dün yaptığı basın toplantısında sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan Wesley Sneijder ile ilgili olarak "Adanaspor maçında 18'de olacak gibi gözüküyor" ifadesini kullanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kafilede yer alacak isimler belli oldu. Teknik direktör Riekerink, sakatlıkları bulunan Sneijder ve Hakan Balta'ya tedbir amaçlı olarak kadroda yer vermedi. Hollandalı teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Sneijder'in kadroda yer alabileceği yönünde konuşmuştu.