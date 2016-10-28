Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Sneijder ve Hakan Balta Galatasaray'ın Adanaspor maçı kadrosuna alınmadı... Galatasaray'ın Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, dün yaptığı basın toplantısında sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan Wesley Sneijder ile ilgili olarak "Adanaspor maçında 18'de olacak gibi gözüküyor" ifadesini kullanmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kafilede yer alacak isimler belli oldu. Teknik direktör Riekerink, sakatlıkları bulunan Sneijder ve Hakan Balta'ya tedbir amaçlı olarak kadroda yer vermedi. Hollandalı teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Sneijder'in kadroda yer alabileceği yönünde konuşmuştu.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Toplam 3
Yorum
isminiz İyi poldi ve snaideri aynı anda kaldırmıyor takım
- Fırat Aydınus’la Kadıköy’de yenilgi yok
Toplam 3
Yorum
ahmet Bu sene sanki hakemler yüzünden kazanıyor diğer 8 taş ve 6s ler ber taraf etmek için yorum yaparlar şimdi
- Tam bulmuşken kaybedemem
Toplam 9
Yorum
32.adam Bu adama bel bağlayan fenerlilerin aklından şüphe etmek lazım!!!!
Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.