Zirve Aslan’ın
Sosyal medyada F.Bahçe’ye büyük fark attı.
Yeşil sahadaki rekabet internete sıçradı. Sosyal medyada kıran kırana takipçi rekabetine giren futbol kulüpleri arasında Galatasaray Türkiye'nin en çok takip edilen kulübü oldu. Galatasaray, Facebook'ta 13 milyonu aşkın, Twitter'da 7 milyona yaklaşan ve İnstagram'daki yaklaşık 3 milyon takipçisiyle zirvede yer alıyor. KPMG Football Benchmark'ın yaptığı araştırmada Galatasaray'ı izleyen Fenerbahçe'nin üç sosyal paylaşım sitesinde toplam 17 milyon takipçisi var. Beşiktaş da sosyal medyadaki toplam 9 milyon takipçi sayısıyla üçüncü durumda yer alıyor. Son yıllarda en çok takip edilen kulüpler İspanyol devleri oldu.
BARÇA LİDER
Avrupa'nın "Takipçi Ligi"nin zirvesinde 170 milyon takipçi ile Barcelona yer alıyor. Ezeli rakibi Real Madrid ise 160 milyon takipçisiyle ikinci sırada bulunuyor.
BARÇA LİDER
Avrupa'nın "Takipçi Ligi"nin zirvesinde 170 milyon takipçi ile Barcelona yer alıyor. Ezeli rakibi Real Madrid ise 160 milyon takipçisiyle ikinci sırada bulunuyor.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
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