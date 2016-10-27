 Zirve Aslan’ın – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Zirve Aslan’ın

    Zirve Aslan’ın

    Sosyal medyada F.Bahçe’ye büyük fark attı.

    Yeşil sahadaki rekabet internete sıçradı. Sosyal medyada kıran kırana takipçi rekabetine giren futbol kulüpleri arasında 'nin en çok takip edilen kulübü oldu. Galatasaray, Facebook'ta 13 milyonu aşkın, Twitter'da 7 milyona yaklaşan ve İnstagram'daki yaklaşık 3 milyon takipçisiyle zirvede yer alıyor. KPMG Football Benchmark'ın yaptığı araştırmada Galatasaray'ı izleyen 'nin üç sosyal paylaşım sitesinde toplam 17 milyon takipçisi var. da sosyal medyadaki toplam 9 milyon takipçi sayısıyla üçüncü durumda yer alıyor. Son yıllarda en çok takip edilen kulüpler İspanyol devleri oldu.

    BARÇA LİDER
    Avrupa'nın "Takipçi Ligi"nin zirvesinde 170 milyon takipçi ile Barcelona yer alıyor. Ezeli rakibi ise 160 milyon takipçisiyle ikinci sırada bulunuyor.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:50
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