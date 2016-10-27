Sneijder: Ne Katar'ı!
Dersim maçını tribünden izleyen yıldız oyuncu, ‘Devre arasında Katar’a gideceği’ şeklindeki iddialarının sorulması üzerine, “İstanbul’da çok mutluyuz. Ayrılmayı düşünmüyorum” dedi.
Galatasaray'da yılda 5 milyon euro civarı para kazanan ve sarı-kırmızılı taraftarla arasında müthiş bir bağ bulunan Wesley Sneijder, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a çok alışan burada birçok arkadaş ve dostu bulunan Sneijder ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini kaydetti. Dersimspor karşılaşmasının ilk yarısını tribünden izleyen Sneijder'e sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Katar iddialarının sorulması üzerine, "Ne Katar'ı burada mutluyuz" cevabını verdi.
BİR YIL DAHA İSTANBUL'DA
Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan ve 'devre arasında Katar'ın yolunu tutacağı' ileri sürülen oyuncuyla ilgili, yönetimden de açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldızla ilgili, "Sneijder için ne Katar'dan, ne Çin'den ne de başka bir kulüpten gelen bir teklif yok. Sneijder ya da menajeri Albers de böyle bir konuyu bizimle paylaşmadı" ifadelerini kullandı.
Savaş ÇORLU
BİR YIL DAHA İSTANBUL'DA
Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan ve 'devre arasında Katar'ın yolunu tutacağı' ileri sürülen oyuncuyla ilgili, yönetimden de açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldızla ilgili, "Sneijder için ne Katar'dan, ne Çin'den ne de başka bir kulüpten gelen bir teklif yok. Sneijder ya da menajeri Albers de böyle bir konuyu bizimle paylaşmadı" ifadelerini kullandı.
Savaş ÇORLU
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:54
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