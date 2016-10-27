PRO’ya terfi etti
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Fadıl Koşutan Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Sezon başında takımdan ayrılan Taffarel'in yerine kaleci antrenörlüğü yapan Koşutan, Bosna'da Pro lisans kurslarına giderek bu önemli diplomayı almaya hak kazanan Türkiye'de ilk yerli kaleci antrenörü oldu. Fadıl Koşutan böylece teknik direktör sorunu olduğunda da kulübede yer alabilecek.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
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