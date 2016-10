"Maç kadrosunda olacak gibi gözüküyor"

Riekerink, transfer teklifleri aldığı iddia edilen Wesley Sneijder ve Aurelien Chedjou ile ilgili gelen bir soru üzerine, Hem Chedjou ile hem Sneijder ile ilgili teklif geldiği iddiası doğru değil. Bu tip şeylerle ilgili benim kulağıma gelen bir şey yok dedi.

Galatasaray Teknik direktörü Jan Olde Riekerink, basın mensuplarının sorularına şu yanıtları verdi

5 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyet aldık. Bu tip yenilgiler olabilir. bu uzun bir maraton, önemli olan kazanmak, önemli olan kazanma arzusu ve hırsıdır,. Trabzon maçında son ana kadar bunu kovaladık, oyuncularımın çalışma arzusundan ve hırsından çok memnunum ama sonuç alamadık sadece. Bu yüzden oyuncularımı yargılayamam,. Herşeyden memnunum son ana kadar hırsla galibiyeti kovaladık. Şimdi önümüzde Adana maçı var. Ligin yeni takımı, yeni hocaları var. Bize karşı hırslı olacaklar ama biz de kazanmaya gidiyoruz. Takımımızda kalite anlamında yüksek seviyede oyuncularımız var. Şu zamana kadar iyi bir iş çıkardık ve önemli olan takımın dengesi. Takım olarak iyi olmak ve bireysel yetenekler dengeli bir şekilde oluşmalı. Sakat olan arkadaşlarımız vardı ve iyileştiler. Şimdi herkes fit durumda herkes çalışkan olursa bireysel yetenekler ön plana çıkıyor

Kolbein Sithorsson'un mevcut durumu ile ilgili de konuşan Riekerink Kolbein Sigthorsson ilk geldiğinde şanssızlık ve sakatlık yaşadı. Hepimizden çok o üzülüyor. Sağlık ekibimiz de farklı tedaviler deneyerek onu geliştirmeye çalıştılar. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak gibi gözüküyor. Transfer için ise aramızda sürekli konuşuyoruz, üzerinde çalışıyoruz Sneijder ve Chedjou ile ilgili bir teklif geldiği benim kulağıma hiç gelmedi. Serdar Aziz'in kupa maçında gösterdiği performanstan kesinlikle memnunum. Özellikle ilk 20 dakikada kalitesini ve hırsını, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hepimize gösterdi. Sağ bekte ise çok iyi oyuncular var ve o bölgede oynamak için savaş her hafta devam edecek. Her maçta herkesin en üst düzeyde performans göstermesini bekleyemezsiniz. Oyuncu performansında iniş çıkış olabilir. Genel olarak oynadığımız maçlarda top ayağında olan daha çok pas yapan Galatasaray var. Bazı maçları sonuçlandırmak için daha efektif olabiliriz. Hangi konuları geliştirmemiz gerektiğini video toplantılarında oyuncularıma gösteriyoruz" dedi.

SNEİJDER MAÇIN SKORUNA HER AN ETKİ EDEBİLECEK BİR OYUNCU

Hollandalı teknik adam Sneijder'in son zamanlardaki performansı ile ilgili olarak daSneijder'in pozisyon alması çok önemli. Belki çok çalışan birinden bile daha önemli. Çünkü çok yetenekli ve maçın skoruna her an etki edebilecek bir oyuncu. Podolski 18 etrafında topu aldığında ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Hayatımda böyle top ayağındayken tehlikeli olan bir oyuncu görmedim. Tecrübeli oyuncularımız Tolga ve Selçuk top ayağında iken oyunu çok iyi yönlendiren oyuncular. Sneijder çok gol atamazsa bile o pozisyona giriyorsa doğru şeyler yapıyor demektir. Gol atamadığı dönem her oyuncu için olabilir. O da böyle bir dönemde diye konuştu.

TÜRKİYE LİGİ GERÇEKTEN MÜCADELME AÇISINDAN ÇOK ZOR BİR LİG

Türkiye Ligi'nin çok zor bir lig olduğunu belirten Riekerink , şunları söyledi

Türkiye Ligi gerçekten mücadelme açısından çok zor bir lig. Fiziksel seviyesi üst düzeyde. Sonuçlar birbirine çok yakın çoğunlukla tek farklı. Diğer liglerde farklı skorlar daha çok görülüyor. Genç oyuncular için de zor bir lig. Bruma ve Sinan için de geçerli bu. Türkiye Ligi'nde gol atmak 3 puan almak zor. Bu sadece sizinle ilgili değil rakibin mücadele gücüyle de ilgili. Şampiyonluk yolunda ise Başakşehir alkışı hak ediyor. Bugüne kadar fantastik bir görüntü ortaya çıkardılar. Diğer tecrübeli ekiplerle birlikte şampiyonluk yarışı son ana kadar sürecektir. Dürüst olmam gerekirse bilmiyorum. Her hocanın kendine özgü bir oylun mantalitesi var. Benim başka takımların hocası hakkında bir şey demem doğru olmaz. Benim felsefem oyuna hakim olan, baskı yapan oyunu kontrol eden bir takım oluşturmak. Ben hoca olarak ofansif futbolu seviyorum. Bize karşı olan takımların defansif anlayışa bürünmeleri normal. Bizim buna karşı hızlı olmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerek.