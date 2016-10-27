Leopar modası başlattı!

Oğlu için giydiği kıyafet büyük ilgi çekti.

Sneijder, 1 yaşına basan oğlu için çılgın bir yaş günü partisi verdi. Bu mutlu gün için Hollanda'da dev bir parti veren Sneijder oğlu için leopar desenli bir takım elbise giydi. Partide sadece minik Xess Xava aslan resimli bir tulum giyerken, anne Yolanthe, teyzeler, amca ve anneanesi de leopar kostümü giydi. Leoparlı parti sosyal medyada büyük ilgi çekerken, "Sneijder, futbolcular arasında yeni bir akım başlatırsa şaşırmamalı" yorumları yapıldı.