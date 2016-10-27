Kolbeinn’in yerine Niasse
Everton’da kadro dışı kalan Senegalli golcünün menajeri, G.Saray Başkanı Dursun Özbek’le görüştü. Niasse'nin çok uygun şartlarda kiralanabileceği anlaşılınca G.Saray'ın iştahı kabardı.
G.Saray'ın sezon başında kiraladığı Kolbeinn Sigthorsson'un bir türlü iyileşmemesi, yeni forvet arayışlarını gündeme getirirken, son günlerde sürpriz gelişmeler de yaşanmaya başladı. Her şey, G.Saray'ın eski gözdelerinden Everton'lı Oumar Niasse'nin sarı-kırmızılı kulübe "Beni alın" mesajı göndermesiyle start aldı. Everton'da kadro dışı kalan ve U-23 takımıyla idmana çıkan Niasse, menajeri Burak Sallak'a "G.Saray'la anlaşmaya çalış" talimatı verdi.
Sallak da hemen başkan Dursun Özbek'le temas kurdu. Görüşme son derece olumlu geçerken Özbek daha sonra Everton'la iletişime geçti. İngiliz kulübü Niasse'nin G.Saray'a kiralanmasına sıcak baktı. Maddi koşullar da G.Saray için çok cazip olunca, 26 yaşındaki Niasse'nin ligin 2. yarısında sarı-kırmızılı formayı giyme olasılığı iyice arttı. G.Saray, Niasse'yi kiralamaya kesin olarak karar verirse, Kolbeinn Sightorsson'un kiralık sözleşmesini feshedecek.
Sallak da hemen başkan Dursun Özbek'le temas kurdu. Görüşme son derece olumlu geçerken Özbek daha sonra Everton'la iletişime geçti. İngiliz kulübü Niasse'nin G.Saray'a kiralanmasına sıcak baktı. Maddi koşullar da G.Saray için çok cazip olunca, 26 yaşındaki Niasse'nin ligin 2. yarısında sarı-kırmızılı formayı giyme olasılığı iyice arttı. G.Saray, Niasse'yi kiralamaya kesin olarak karar verirse, Kolbeinn Sightorsson'un kiralık sözleşmesini feshedecek.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:56
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